Quorum Cyber Clarity Data Description
Clarity Data is a managed data security service offered by Quorum Cyber that combines data loss prevention (DLP), insider risk management, and cybersecurity monitoring into a unified managed service. The service is delivered through Quorum Cyber's Security Operations Centre (SOC), which provides 24/7 monitoring and response to data incidents and insider risk alerts. The service leverages Microsoft security technologies to deliver data protection across an organization's digital estate. SOC analysts conduct linked investigations across data, network, and identity signals to provide incident reports that detail root causes and affected areas. The service includes continuous policy tuning, data classification enhancements, and adaptation to evolving threat landscapes. Clarity Data monitors both sanctioned and unsanctioned applications to provide visibility across the security environment. The service includes employee training, dedicated resources, and targeted awareness campaigns. It supports compliance requirements such as GDPR and ISO 27001, with policies tailored to specific industry and regulatory needs. The service integrates with Microsoft's security portfolio and provides activity and behavioral insight reports to help organizations understand data use and risks. Organizations retain ownership of the underlying technology with no vendor lock-in through a flexible subscription model.
