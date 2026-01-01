iC Consult IAM Consulting Logo

IAM consulting services for strategy, assessment, roadmap, and implementation

iC Consult IAM Consulting Description

iC Consult IAM Consulting provides Identity and Access Management advisory and consulting services to organizations developing IAM programs. The service offers a structured approach that begins with IAM capability mapping to identify organizational needs across the IAM landscape, followed by capability assessments using gap analysis, interviews, and workshops to evaluate current IAM situations. The consulting engagement includes development of value-based roadmaps that define work streams and implementation plans, translating selected capabilities into actionable steps. Services extend to IAM program setup, including project bootstrapping, migration strategy development, application analysis, business process optimization, and requirements translation. The company supports organizations through accelerated implementation phases, with consultants serving as IAM business analysts, architects, or product owners. Additional services include RFP, RFI, and PoC support, vendor selection assistance, and IAM training. iC Consult covers multiple identity domains including Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM), and Customer Identity and Access Management (CIAM). The firm operates across 12 countries with over 850 IAM experts and 25 years of experience in the field.

