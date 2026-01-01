IBM Guardium Data Security Center Logo

IBM Guardium Data Security Center

Data security platform for protecting data across hybrid cloud and AI environments

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

IBM Guardium Data Security Center Description

IBM Guardium Data Security Center is a data protection platform designed to secure sensitive data across hybrid cloud and AI environments. The product focuses on protecting data from privileged user risks through automated discovery and monitoring capabilities. The platform provides visibility into data assets and attack surfaces across on-premises and cloud deployments. It monitors data access and usage patterns to identify potential security risks and compliance violations. The solution includes capabilities for discovering data locations and classifying sensitive information. Guardium Data Security Center addresses cryptographic vulnerabilities and helps organizations prepare for quantum-safe cryptography requirements. The platform supports data security posture management by prioritizing and remediating risks across distributed environments. The product integrates with existing security tools to provide centralized data protection controls. It offers monitoring capabilities for database activity and privileged user actions. The solution supports compliance requirements through audit trails and reporting features. Organizations use the platform to protect data in databases, cloud storage, and AI training datasets. It provides controls for securing AI models, usage patterns, and output. The system helps manage the complexity of securing data across multiple cloud providers and traditional data centers.

IBM Guardium Data Security Center FAQ

Common questions about IBM Guardium Data Security Center including features, pricing, alternatives, and user reviews.

IBM Guardium Data Security Center is Data security platform for protecting data across hybrid cloud and AI environments developed by IBM. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Security, Cloud Security, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →