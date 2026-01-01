IBM Guardium Data Security Center
Data security platform for protecting data across hybrid cloud and AI environments
IBM Guardium Data Security Center
Data security platform for protecting data across hybrid cloud and AI environments
IBM Guardium Data Security Center Description
IBM Guardium Data Security Center is a data protection platform designed to secure sensitive data across hybrid cloud and AI environments. The product focuses on protecting data from privileged user risks through automated discovery and monitoring capabilities. The platform provides visibility into data assets and attack surfaces across on-premises and cloud deployments. It monitors data access and usage patterns to identify potential security risks and compliance violations. The solution includes capabilities for discovering data locations and classifying sensitive information. Guardium Data Security Center addresses cryptographic vulnerabilities and helps organizations prepare for quantum-safe cryptography requirements. The platform supports data security posture management by prioritizing and remediating risks across distributed environments. The product integrates with existing security tools to provide centralized data protection controls. It offers monitoring capabilities for database activity and privileged user actions. The solution supports compliance requirements through audit trails and reporting features. Organizations use the platform to protect data in databases, cloud storage, and AI training datasets. It provides controls for securing AI models, usage patterns, and output. The system helps manage the complexity of securing data across multiple cloud providers and traditional data centers.
IBM Guardium Data Security Center FAQ
Common questions about IBM Guardium Data Security Center including features, pricing, alternatives, and user reviews.
IBM Guardium Data Security Center is Data security platform for protecting data across hybrid cloud and AI environments developed by IBM. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Security, Cloud Security, Compliance.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership