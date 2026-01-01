F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) Logo

F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP)

Platform for app delivery, security, API protection, and WAF across environments

Network Security
Commercial
F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) Description

F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) is a platform that provides application delivery and security capabilities across multiple deployment environments. The platform includes web application firewall (WAF) functionality, API security and discovery features, and bot defense mechanisms. The platform supports deployment in various form factors and environments, including on-premises, cloud, and distributed architectures. It offers single policy management across deployments, allowing administrators to create and enforce unified security policies. ADSP includes analytics and insights capabilities for monitoring application traffic and security events. The platform features programmable data planes and lifecycle automation to support DevOps workflows. It integrates with F5 BIG-IP and F5 NGINX products for extended API discovery capabilities. The platform provides protection for applications and APIs deployed across different locations. It includes centralized visibility for managing NGINX instances and supports multi-tenancy configurations. The system offers threat research through F5 Labs and includes AI-assisted features through F5 AI Assistant. ADSP is designed to work alongside SASE (Secure Access Service Edge) platforms as complementary infrastructure. The platform includes support for GenAI defense capabilities and provides security for AI workloads.

F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) FAQ

Common questions about F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) is Platform for app delivery, security, API protection, and WAF across environments developed by F5. It is a Network Security solution designed to help security teams with AI Security, API Security, Analytics.

