AI-powered identity security platform for real-time access decisions & auditing

IAM
Commercial
Delinea Iris AI Description

Delinea Iris AI is an artificial intelligence component integrated into the Delinea Platform that provides identity security capabilities for enterprises. The product focuses on two primary functions: real-time authorization and privileged session auditing. The authorization functionality replaces manual access approvals and static rules with AI-driven, real-time access decisions that adapt to dynamic identity risk landscapes. The system evaluates access requests continuously rather than relying on predetermined policies. For auditing, Delinea Iris AI analyzes privileged sessions to validate that access controls function as expected, identifies risky actions, and provides accountability mechanisms. This addresses the challenge of monitoring privileged identities at scale when manual review of every session is not feasible. The platform provides continuous discovery of identities, instant analysis of identity-related activities, and risk-based access decisions. It offers visibility across all identities in an environment to detect and respond to threats. The system aims to identify anomalies before they escalate into security incidents. Delinea Iris AI operates as part of the broader Delinea Platform, which consolidates identity security controls. The AI component delivers actionable insights based on evidence gathered from identity interactions and privileged access activities.

Delinea Iris AI is AI-powered identity security platform for real-time access decisions & auditing developed by Delinea. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Anomaly Detection.

