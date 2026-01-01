Delinea Iris AI
AI-powered identity security platform for real-time access decisions & auditing
Delinea Iris AI
AI-powered identity security platform for real-time access decisions & auditing
Delinea Iris AI Description
Delinea Iris AI is an artificial intelligence component integrated into the Delinea Platform that provides identity security capabilities for enterprises. The product focuses on two primary functions: real-time authorization and privileged session auditing. The authorization functionality replaces manual access approvals and static rules with AI-driven, real-time access decisions that adapt to dynamic identity risk landscapes. The system evaluates access requests continuously rather than relying on predetermined policies. For auditing, Delinea Iris AI analyzes privileged sessions to validate that access controls function as expected, identifies risky actions, and provides accountability mechanisms. This addresses the challenge of monitoring privileged identities at scale when manual review of every session is not feasible. The platform provides continuous discovery of identities, instant analysis of identity-related activities, and risk-based access decisions. It offers visibility across all identities in an environment to detect and respond to threats. The system aims to identify anomalies before they escalate into security incidents. Delinea Iris AI operates as part of the broader Delinea Platform, which consolidates identity security controls. The AI component delivers actionable insights based on evidence gathered from identity interactions and privileged access activities.
Delinea Iris AI FAQ
Common questions about Delinea Iris AI including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Delinea Iris AI is AI-powered identity security platform for real-time access decisions & auditing developed by Delinea. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Anomaly Detection.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership