Commvault Complete Data Protection Description
Commvault Complete Data Protection is a database backup and recovery solution that supports protection for AI databases, data lakes, cloud databases, and legacy on-premises database systems. The platform provides coverage for over 50 database types including Apache Iceberg, CockroachDB, MongoDB, Azure Data Lake, Oracle, Microsoft SQL Server, SAP HANA, and Cassandra. The solution offers automated backup capabilities with full and incremental backup options, including IntelliSnap and oplog-based incremental backups for specific database types. It supports databases running across hybrid environments including on-premises data centers, cloud platforms (AWS, Azure, GCP, OCI), and virtualized environments. The platform includes encryption capabilities, single sign-on (SSO) and SAML authentication, and air-gapped storage options. It provides granular recovery capabilities to restore specific data elements and minimize downtime. The solution is delivered as a SaaS model with a unified management interface for monitoring and controlling backup and recovery operations across different database types and environments. Commvault Complete Data Protection includes AI-enabled automation features for backup management and provides visibility into backup status and recovery operations. The platform supports compliance requirements with long-term retention strategies and includes ransomware defense capabilities.
