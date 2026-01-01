CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution
CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution
CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution Description
CloudMatos KSPM is a Kubernetes Security Posture Management solution that detects and remediates misconfigurations across Kubernetes clusters from deployment to runtime. The platform provides continuous monitoring of cluster configurations, workloads, and runtime activity to identify vulnerabilities and security gaps. The solution performs automated configuration analysis and compliance checks across Kubernetes environments. It scans IaC files, container images, and registries for misconfigurations and vulnerabilities before deployment. Admission controllers can block high-risk deployments based on security policies. The platform includes graph-based risk visualization to prioritize critical vulnerabilities based on runtime context, lateral movement potential, and workload importance. It monitors permission usage, namespace criticality, and workload sensitivity to rank security gaps. Compliance enforcement is provided through prebuilt frameworks including CIS Benchmarks and PCI DSS, along with support for custom security rules. The solution detects configuration drift and maintains cluster integrity through continuous monitoring. Integration with CI/CD pipelines enables security checks during development, blocking non-compliant builds and deployments. The platform provides automated remediation capabilities and real-time threat detection for running workloads. The solution supports multi-cloud Kubernetes deployments across AWS, GCP, and Azure, offering unified security management across different cloud providers.
