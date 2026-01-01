CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution Logo

CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution

KSPM solution for detecting and remediating Kubernetes misconfigurations

Cloud Security
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution Description

CloudMatos KSPM is a Kubernetes Security Posture Management solution that detects and remediates misconfigurations across Kubernetes clusters from deployment to runtime. The platform provides continuous monitoring of cluster configurations, workloads, and runtime activity to identify vulnerabilities and security gaps. The solution performs automated configuration analysis and compliance checks across Kubernetes environments. It scans IaC files, container images, and registries for misconfigurations and vulnerabilities before deployment. Admission controllers can block high-risk deployments based on security policies. The platform includes graph-based risk visualization to prioritize critical vulnerabilities based on runtime context, lateral movement potential, and workload importance. It monitors permission usage, namespace criticality, and workload sensitivity to rank security gaps. Compliance enforcement is provided through prebuilt frameworks including CIS Benchmarks and PCI DSS, along with support for custom security rules. The solution detects configuration drift and maintains cluster integrity through continuous monitoring. Integration with CI/CD pipelines enables security checks during development, blocking non-compliant builds and deployments. The platform provides automated remediation capabilities and real-time threat detection for running workloads. The solution supports multi-cloud Kubernetes deployments across AWS, GCP, and Azure, offering unified security management across different cloud providers.

CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution FAQ

Common questions about CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution including features, pricing, alternatives, and user reviews.

CloudMatos Kubernetes Security Posture Management (KSPM) Solution is KSPM solution for detecting and remediating Kubernetes misconfigurations developed by CloudMatos. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with Automation, Cloud Native, Cloud Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

