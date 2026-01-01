42Crunch API Audit
42Crunch API Audit Description
42Crunch API Audit is a security analysis tool for OpenAPI definition files that performs automated security assessments at design time. The tool conducts over 300 security checks across three levels: validating OpenAPI Specification (OAS) compliance, reviewing security definitions including authentication and authorization methods, and assessing data definition quality and schema strength. The tool provides instant security scoring to help developers prioritize and remediate issues within their development environment. It integrates into IDE and CI/CD pipelines, enabling developers to identify and fix security gaps before deployment. The audit process examines API structure, semantics, security configurations, and input/output data definitions. API Audit includes repository crawling capabilities to automatically discover OpenAPI and Swagger files across code repositories, providing visibility into all APIs and their security status. The platform supports security governance through configurable policies that allow security teams to define minimum audit scores, maximum issue criticality thresholds, and specific security requirements such as authentication methods and parameter patterns. The tool generates detailed audit reports that identify security vulnerabilities in API definitions. Security teams can overlay additional security policies to enhance OpenAPI contracts, which can then be enforced through runtime protection mechanisms. The platform is designed to support shift-left security practices by addressing API security issues during the design phase.
