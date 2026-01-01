Token Security NHI Discovery & Visibility Logo

Token Security NHI Discovery & Visibility

Discovers and inventories non-human identities across cloud, on-prem, and AI agents

IAM
Commercial
Token Security NHI Discovery & Visibility Description

Token Security NHI Discovery & Visibility provides continuous discovery and inventory management for non-human identities (NHIs) across cloud environments, on-premises systems, databases, and AI agents. The platform connects to IaaS, PaaS, SaaS, and workloads to automatically discover service accounts, API keys, machine identities, and autonomous AI agents. The solution creates a dynamic inventory that tracks authentication methods, entitlements, and permissions across systems, environments, and accounts. It builds identity graphs that map relationships, dependencies, and access patterns to provide contextual visibility into NHI usage. The platform classifies and categorizes NHIs based on function, criticality, and access levels to sensitive systems or data. It identifies local and unfederated accounts that exist outside of IdP or SSO control, exposing unmanaged identities that create security blind spots. Token Security discovers third-party NHI connections to reveal supply chain accounts with organizational access. The AI agent discovery capability identifies autonomous AI agents, AI workflows, GPTs, LLM services, RAG applications, and MCP servers. The platform includes an AI-powered natural language interface through both an MCP server and native AI agent. Users can query the NHI inventory, request remediation guidance, and analyze security posture through conversational interactions. The AI agent provides context-aware recommendations and generates scripts for resolving security issues.

Token Security NHI Discovery & Visibility is Discovers and inventories non-human identities across cloud, on-prem, and AI agents developed by Token Security. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, AI Security, Asset Discovery.

