Sublime Security Sublime Rules Logo

Sublime Security Sublime Rules

Open-source detection rules for email attacks like BEC, phishing, and malware

Email Security
Free
Visit website
Claim and verify your listing
0

Sublime Security Sublime Rules Description

Sublime Rules is an open-source repository containing detection rules for the Sublime Security platform. The repository provides rules designed to identify and prevent various email-based attacks including business email compromise (BEC), credential phishing, and malware delivery. The repository is organized into multiple categories including detection rules, discovery rules, DLP discovery rules, automations, insights, and YARA rules. It includes specific detection capabilities for HTML smuggling, VIP and executive impersonation, malicious OneNote files, malicious LNK files, and encrypted zip attachments. The rules are written using Message Query Language (MQL), a query language specific to the Sublime platform for analyzing email messages. The repository contains over 3,000 commits and has contributions from 71 contributors, indicating active development and community involvement. The project is released under the MIT license, making it freely available for use and modification. The repository includes sample email files (EMLs), tutorial files, and scripts to support rule development and testing. Community members have also created additional rule feeds that complement the main repository.

Sublime Security Sublime Rules FAQ

Common questions about Sublime Security Sublime Rules including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Sublime Security Sublime Rules is Open-source detection rules for email attacks like BEC, phishing, and malware developed by Sublime Security. It is a Email Security solution designed to help security teams with Community Driven, DLP, Detection Rules.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →