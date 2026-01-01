Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) Logo

SSE-enabled DSPM solution for discovering, classifying, and securing data

Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) Description

Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) is a data security solution that provides visibility and control over sensitive data across multi-cloud, hybrid environments, shadow IT systems, and GenAI services. The product is built on Secure Service Edge (SSE) architecture and integrates capabilities from SWG, CASB, CSPM, SSPM, and UEBA technologies. The solution discovers and classifies sensitive data across both data in motion and data at rest. It provides data access governance by tracking who has access to sensitive data, monitoring user activity, and identifying potential external exposure. The platform includes User and Entity Behavior Analytics (UEBA) to detect anomalies and identify high-risk users in real-time. For compliance management, the product offers shadow IT governance to discover unauthorized cloud services and assess their compliance risk. It provides centralized data posture management for analyzing and responding to data risks. The solution addresses platform misconfigurations in corporate SaaS and IaaS environments and prevents unauthorized data transfer across web, cloud applications, email, and AI applications. The platform monitors data flowing into shadow IT services including GenAI applications and data leaving private applications. It is managed through a single console and provides automated remediation capabilities to prevent data loss and unauthorized access.

Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) is SSE-enabled DSPM solution for discovering, classifying, and securing data developed by Skyhigh Security. It is a Data Protection solution designed to help security teams with CASB, Cloud Security, Compliance.

