Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM)
SSE-enabled DSPM solution for discovering, classifying, and securing data
Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM)
SSE-enabled DSPM solution for discovering, classifying, and securing data
Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) Description
Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) is a data security solution that provides visibility and control over sensitive data across multi-cloud, hybrid environments, shadow IT systems, and GenAI services. The product is built on Secure Service Edge (SSE) architecture and integrates capabilities from SWG, CASB, CSPM, SSPM, and UEBA technologies. The solution discovers and classifies sensitive data across both data in motion and data at rest. It provides data access governance by tracking who has access to sensitive data, monitoring user activity, and identifying potential external exposure. The platform includes User and Entity Behavior Analytics (UEBA) to detect anomalies and identify high-risk users in real-time. For compliance management, the product offers shadow IT governance to discover unauthorized cloud services and assess their compliance risk. It provides centralized data posture management for analyzing and responding to data risks. The solution addresses platform misconfigurations in corporate SaaS and IaaS environments and prevents unauthorized data transfer across web, cloud applications, email, and AI applications. The platform monitors data flowing into shadow IT services including GenAI applications and data leaving private applications. It is managed through a single console and provides automated remediation capabilities to prevent data loss and unauthorized access.
Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) FAQ
Common questions about Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Skyhigh Security Data Security Posture Management (DSPM) is SSE-enabled DSPM solution for discovering, classifying, and securing data developed by Skyhigh Security. It is a Data Protection solution designed to help security teams with CASB, Cloud Security, Compliance.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership