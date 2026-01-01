RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner Logo

RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner

Web app & network vulnerability scanner integrating OWASP ZAP, Shodan & Nmap

Vulnerability Management
RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner Description

RoboShadow is a vulnerability assessment platform that performs internal and external security scanning for organizations. The platform integrates OWASP ZAP for web application security testing to detect vulnerabilities such as cross-site scripting (XSS), SQL injection, insecure headers, and outdated libraries. The external scanner combines multiple scanning engines including Shodan for exposed service discovery, Nmap for port scanning, and OWASP ZAP for website vulnerability assessment. The LAN scanner performs device discovery and vulnerability assessment across local network subnets to identify vulnerable IoT devices, network equipment, and assess network segmentation. The platform provides device security monitoring including vulnerability tracking, antivirus status, OS update management, encryption status, and security benchmark configuration. The Cyber Heal AutoFix feature automates remediation tasks such as application updates from the Microsoft Winget repository, vulnerability patching, application removal, firewall configuration changes, and security benchmark adjustments. RoboShadow integrates with Microsoft 365, Intune, and Windows Defender to pull MFA authentication data, device insights, and vulnerability information. The platform generates customizable reports in PDF format and provides data export via CSV files and APIs. Integration with PSA and ticketing systems enables automated logging of remediation failures and security findings.

