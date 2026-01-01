RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner
Web app & network vulnerability scanner integrating OWASP ZAP, Shodan & Nmap
RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner
Web app & network vulnerability scanner integrating OWASP ZAP, Shodan & Nmap
RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner Description
RoboShadow is a vulnerability assessment platform that performs internal and external security scanning for organizations. The platform integrates OWASP ZAP for web application security testing to detect vulnerabilities such as cross-site scripting (XSS), SQL injection, insecure headers, and outdated libraries. The external scanner combines multiple scanning engines including Shodan for exposed service discovery, Nmap for port scanning, and OWASP ZAP for website vulnerability assessment. The LAN scanner performs device discovery and vulnerability assessment across local network subnets to identify vulnerable IoT devices, network equipment, and assess network segmentation. The platform provides device security monitoring including vulnerability tracking, antivirus status, OS update management, encryption status, and security benchmark configuration. The Cyber Heal AutoFix feature automates remediation tasks such as application updates from the Microsoft Winget repository, vulnerability patching, application removal, firewall configuration changes, and security benchmark adjustments. RoboShadow integrates with Microsoft 365, Intune, and Windows Defender to pull MFA authentication data, device insights, and vulnerability information. The platform generates customizable reports in PDF format and provides data export via CSV files and APIs. Integration with PSA and ticketing systems enables automated logging of remediation failures and security findings.
RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner FAQ
Common questions about RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner including features, pricing, alternatives, and user reviews.
RoboShadow OWASP ZAP Vulnerability Scanner is Web app & network vulnerability scanner integrating OWASP ZAP, Shodan & Nmap developed by RoboShadow. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Compliance, Device Discovery, Network Scanning.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership