Opscompass Configuration Drift Logo

Opscompass Configuration Drift

Detects & monitors config drift across multi-cloud & hybrid environments

Cloud Security
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Opscompass Configuration Drift Description

Opscompass Configuration Drift is a monitoring solution designed to detect, track, and remediate configuration drift across hybrid IT environments. The product continuously monitors configuration changes across AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, VMware, Oracle Database, and Microsoft SQL Server. The solution provides real-time alerts when configuration drift occurs, enabling organizations to identify unauthorized or unintended changes. Users can visualize configuration changes over time through a timeline view that tracks modifications across assets, making it easier to pinpoint when and where drift occurred. The platform includes AI-assisted drift analysis that generates tailored summaries of drift events, helping teams prioritize remediation efforts based on impact and risk level. Historical drift analysis capabilities allow organizations to review past drift events and improve future configuration management strategies. Configuration drift detection aims to prevent compliance violations, security vulnerabilities, and operational risks that can result from unmanaged infrastructure changes. The solution supports team-based management, allowing drift concerns to be assigned to specific teams for collaborative resolution. The product is positioned for organizations managing dynamic IT environments where configuration drift is common, particularly those operating across multiple cloud platforms and on-premises infrastructure.

Opscompass Configuration Drift FAQ

Common questions about Opscompass Configuration Drift including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Opscompass Configuration Drift is Detects & monitors config drift across multi-cloud & hybrid environments developed by Opscompass. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with AI Powered Security, Cloud Security, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →