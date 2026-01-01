Opscompass Configuration Drift
Detects & monitors config drift across multi-cloud & hybrid environments
Opscompass Configuration Drift Description
Opscompass Configuration Drift is a monitoring solution designed to detect, track, and remediate configuration drift across hybrid IT environments. The product continuously monitors configuration changes across AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, VMware, Oracle Database, and Microsoft SQL Server. The solution provides real-time alerts when configuration drift occurs, enabling organizations to identify unauthorized or unintended changes. Users can visualize configuration changes over time through a timeline view that tracks modifications across assets, making it easier to pinpoint when and where drift occurred. The platform includes AI-assisted drift analysis that generates tailored summaries of drift events, helping teams prioritize remediation efforts based on impact and risk level. Historical drift analysis capabilities allow organizations to review past drift events and improve future configuration management strategies. Configuration drift detection aims to prevent compliance violations, security vulnerabilities, and operational risks that can result from unmanaged infrastructure changes. The solution supports team-based management, allowing drift concerns to be assigned to specific teams for collaborative resolution. The product is positioned for organizations managing dynamic IT environments where configuration drift is common, particularly those operating across multiple cloud platforms and on-premises infrastructure.
