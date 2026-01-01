Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) Logo

Netwrix Data Security Posture Management (DSPM)

DSPM solution for discovering, protecting sensitive data & managing compliance

Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) Description

Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) is a data security solution designed to help organizations discover and protect sensitive data across their environments. The platform focuses on identifying where sensitive data resides, assessing compliance risks, and monitoring user behavior that could lead to data breaches. The solution provides capabilities for locating sensitive data across various storage locations and systems. It includes functionality for evaluating and prioritizing compliance risks to help organizations meet regulatory requirements. The platform monitors user activities and behaviors to identify potentially risky actions before they result in security incidents. DSPM is designed to address data security challenges by providing visibility into data locations, classification of sensitive information, and assessment of security postures related to data protection. The solution aims to help security teams understand their data landscape, identify vulnerabilities in data handling practices, and take action to reduce the risk of data breaches. The platform is intended for organizations that need to maintain compliance with data protection regulations and want to implement proactive measures to secure sensitive information across their infrastructure.

Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) FAQ

Common questions about Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Netwrix Data Security Posture Management (DSPM) is DSPM solution for discovering, protecting sensitive data & managing compliance developed by Netwrix. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Behavioral Analysis, Compliance, Data Classification.

