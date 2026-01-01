Immuta Unified Audit Logo

Immuta Unified Audit

Centralized audit & compliance platform for data access across platforms

Immuta Unified Audit Description

Immuta Unified Audit provides centralized visibility into data access across multiple data platforms through a single interface. The product consolidates audit logs and access records from different data sources to simplify compliance reporting and monitoring activities. The platform offers real-time monitoring capabilities that identify data access attempts as they occur. Users can define custom sensitivity levels to trigger alerts for potentially dangerous access patterns and initiate remediation processes. The product integrates with a metadata registry that connects to identity stores to track user access details. It works alongside data discovery and classification capabilities to provide granular information about what data is being accessed and where it resides. Policy enforcement occurs consistently across data platforms through a policy entitlement engine. Data domains functionality enables localized audit visibility for geographic or business-specific compliance requirements. This allows data stewards to monitor domain-specific access issues and make policy adjustments at the local level. The platform is designed to reduce manual effort in compliance reporting by eliminating the need to manually aggregate disparate access logs from multiple platforms. It integrates with audit and log aggregation tools to provide a comprehensive audit view. The product serves multiple roles including data stewards who need domain-specific visibility, data governors who manage policy and compliance requirements, and data IT teams who handle access log transformation and centralized activity views.

Immuta Unified Audit FAQ

Common questions about Immuta Unified Audit including features, pricing, alternatives, and user reviews.

