Halo Security External Vulnerability Management
Agentless external vulnerability scanning with continuous asset discovery
Halo Security External Vulnerability Management
Agentless external vulnerability scanning with continuous asset discovery
Halo Security External Vulnerability Management Description
Halo Security External Vulnerability Management is an agentless vulnerability scanning platform that identifies and prioritizes security issues across internet-facing assets. The platform performs continuous asset discovery to identify exposed infrastructure, including assets across cloud environments, third-party providers, and organizational silos. The solution conducts server scanning to detect out-of-date software and misconfigurations (CVEs), application scanning to identify OWASP Top 10 vulnerabilities such as SQL injection and cross-site scripting, and cloud configuration scanning to find issues like subdomain takeovers, domains for sale, and misconfigured cloud services. Halo Security provides risk-based prioritization using severity ratings and the Known Exploited Vulnerability (KEV) catalog. Users can filter issues by target, technology, website, and location. The platform includes remediation guidance for detected issues, assignment and tracking capabilities, and access to US-based support directly from the dashboard. The platform offers risk scoring for individual targets, dynamic groups, and the full attack surface. It generates PDF reports for compliance initiatives and operates as a PCI DSS Approved Scanning Vendor. Cloud connectors automatically import new asset details, and workflow integrations enable data export to existing tools.
Halo Security External Vulnerability Management FAQ
Common questions about Halo Security External Vulnerability Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Halo Security External Vulnerability Management is Agentless external vulnerability scanning with continuous asset discovery developed by Halo Security. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Application Security, Asset Discovery, CVE.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership