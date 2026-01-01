Halo Security External Vulnerability Management Logo

Halo Security External Vulnerability Management is an agentless vulnerability scanning platform that identifies and prioritizes security issues across internet-facing assets. The platform performs continuous asset discovery to identify exposed infrastructure, including assets across cloud environments, third-party providers, and organizational silos. The solution conducts server scanning to detect out-of-date software and misconfigurations (CVEs), application scanning to identify OWASP Top 10 vulnerabilities such as SQL injection and cross-site scripting, and cloud configuration scanning to find issues like subdomain takeovers, domains for sale, and misconfigured cloud services. Halo Security provides risk-based prioritization using severity ratings and the Known Exploited Vulnerability (KEV) catalog. Users can filter issues by target, technology, website, and location. The platform includes remediation guidance for detected issues, assignment and tracking capabilities, and access to US-based support directly from the dashboard. The platform offers risk scoring for individual targets, dynamic groups, and the full attack surface. It generates PDF reports for compliance initiatives and operates as a PCI DSS Approved Scanning Vendor. Cloud connectors automatically import new asset details, and workflow integrations enable data export to existing tools.

