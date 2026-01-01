Fidelis Security
Fidelis Security provides multiple cybersecurity solutions under two main platforms: Fidelis Elevate and Fidelis Halo. Fidelis Elevate is an XDR platform that integrates endpoint security, network security, deception, and Active Directory protection. The platform collects forensic and metadata from over 300 attributes and provides threat detection with MITRE ATT&CK mappings. It includes predictive analysis and automation capabilities. The platform consists of several components: - Fidelis Network: An NDR solution offering network traffic analysis and network behavior anomaly detection across all ports and protocols, featuring Deep Session Inspection technology and built-in Network Data Loss Prevention - Fidelis Endpoint: An EDR solution providing comprehensive protection on-premises and in the cloud with remote investigation capabilities and automated incident response - Fidelis Deception: A deception technology that delivers alerts from decoys, AD credentials, poisoned data, and suspicious traffic while continuously mapping cyber terrain - Active Directory Intercept: Combines AD-aware NDR with integrated Active Directory deception technology and AD log monitoring for real-time detection and response Fidelis Halo is a Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) that identifies misconfigurations, configuration drift, vulnerable servers, and indicators of compromise. It features micro-agent technology with near-real-time Heartbeat Monitoring, comprehensive File Integrity Monitoring, and built-in log-based intrusion detection.
