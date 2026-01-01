F5 AI Guardrails
F5 AI Guardrails provides runtime security for deployed AI models, agents, and connected data. The product addresses data security, adversarial threats, and regulatory compliance through dynamic protection mechanisms. The solution protects against adversarial attacks including prompt injection and jailbreaks through preset guardrails or custom policies. It detects and prevents data leakage, compliance failures, and policy violations at runtime. The product enforces organizational and access policies for proprietary and sensitive data flows between users and AI systems. F5 AI Guardrails includes risk assessment capabilities for both public foundational models and in-house models. It provides distributed data protection by inspecting AI interactions across models and applications. The solution offers automated auditing templates for regulatory frameworks including GDPR, HIPAA, and EUAIA. The product features content moderation filters to reduce toxic, biased, or inaccurate outputs. It provides continuous visibility and traceability across AI interactions with audit-ready observability, scanning, and logging tools. Dynamic model routing maintains performance without compromising security. F5 AI Guardrails is model-agnostic with preset configurations for popular enterprise and open-source AI models. The solution supports human-in-the-loop intervention logic for augmented threat management. It translates insights from F5 AI Red Team into active defense strategies.
