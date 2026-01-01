Delinea Vault Suite Logo

Delinea Vault Suite

Discontinued PAM vault solution, replaced by Secret Server

Delinea Vault Suite Description

Delinea Vault Suite, formerly known as Centrify Vault Suite, is a discontinued Privileged Access Management solution that is no longer available for sale to new customers. The product was designed to provide enterprise vault capabilities for managing privileged credentials. As of 2023, Delinea has ceased selling Vault Suite to new customers and is evaluating migration paths for existing customers to transition to Secret Server, which is positioned as the replacement solution. Current Vault Suite customers continue to receive support during this transition period. The product was part of Delinea's PAM portfolio before being phased out. Organizations seeking similar functionality are directed to Secret Server, which offers capabilities for discovering, securing, managing, monitoring, and auditing privileged credentials within a secure vault environment. Delinea maintains support obligations for existing Vault Suite customers while planning the migration strategy. The company was recognized as a Leader in the 2022 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management, though this recognition applies to their broader PAM portfolio rather than specifically to the discontinued Vault Suite product.

Delinea Vault Suite is Discontinued PAM vault solution, replaced by Secret Server developed by Delinea. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Management, Enterprise Security, Identity And Access Management.

