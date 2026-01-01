DeepSeas Strategic CISO Advisory
DeepSeas Strategic CISO Advisory Description
DeepSeas Strategic CISO Advisory provides organizations with access to experienced cybersecurity executives through flexible engagement models. The service offers three program options: Strategic Office Hours Advisor for periodic consultation, Full-time CISO Advisor for ongoing support, and Virtual/Deputy CISO for comprehensive leadership. The advisory service augments existing security teams with experienced CISOs who hold certifications including CISSP, CISM, CISA, HITRUST, and other industry credentials. These advisors have backgrounds spanning 20-50 years in cybersecurity, with expertise across multiple industries including healthcare, financial services, higher education, and manufacturing. The service focuses on risk mitigation, policy development, and technical transformation projects. Advisors provide guidance on governance, risk management, and compliance frameworks including NIST, ISO, HIPAA, PCI, HITRUST, GDPR, SOC2, GLBA, CMMC, and FEDRAMP. The program includes security posture assessments, development of KPI-focused cyber defense roadmaps, and scalable services that can be adjusted based on organizational needs. The advisory team includes former CISOs, Chief Security Officers, and Enterprise Risk Officers with experience in Fortune 500 companies, government agencies, and specialized sectors.
DeepSeas Strategic CISO Advisory FAQ
Common questions about DeepSeas Strategic CISO Advisory including features, pricing, alternatives, and user reviews.
