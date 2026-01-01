DeepSeas Strategic CISO Advisory Logo

DeepSeas Strategic CISO Advisory

Virtual CISO advisory services with flexible engagement models

Services
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

DeepSeas Strategic CISO Advisory Description

DeepSeas Strategic CISO Advisory provides organizations with access to experienced cybersecurity executives through flexible engagement models. The service offers three program options: Strategic Office Hours Advisor for periodic consultation, Full-time CISO Advisor for ongoing support, and Virtual/Deputy CISO for comprehensive leadership. The advisory service augments existing security teams with experienced CISOs who hold certifications including CISSP, CISM, CISA, HITRUST, and other industry credentials. These advisors have backgrounds spanning 20-50 years in cybersecurity, with expertise across multiple industries including healthcare, financial services, higher education, and manufacturing. The service focuses on risk mitigation, policy development, and technical transformation projects. Advisors provide guidance on governance, risk management, and compliance frameworks including NIST, ISO, HIPAA, PCI, HITRUST, GDPR, SOC2, GLBA, CMMC, and FEDRAMP. The program includes security posture assessments, development of KPI-focused cyber defense roadmaps, and scalable services that can be adjusted based on organizational needs. The advisory team includes former CISOs, Chief Security Officers, and Enterprise Risk Officers with experience in Fortune 500 companies, government agencies, and specialized sectors.

DeepSeas Strategic CISO Advisory FAQ

Common questions about DeepSeas Strategic CISO Advisory including features, pricing, alternatives, and user reviews.

DeepSeas Strategic CISO Advisory is Virtual CISO advisory services with flexible engagement models developed by DeepSeas. It is a Services solution designed to help security teams with Compliance, Governance, Risk Assessment.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →