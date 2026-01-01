Datadog Cloud Security
Cloud security platform with CSPM, CIEM, vulnerability mgmt, and compliance
Datadog Cloud Security
Cloud security platform with CSPM, CIEM, vulnerability mgmt, and compliance
Datadog Cloud Security Description
Datadog Cloud Security is a cloud security platform that provides visibility and protection for cloud infrastructure and workloads. The product includes Cloud Security Posture Management (CSPM) capabilities for identifying misconfigurations and security risks across cloud environments. The platform offers Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) to manage and monitor permissions and access rights across cloud resources. It includes vulnerability management functionality to detect and prioritize security vulnerabilities in cloud infrastructure and applications. Compliance monitoring is integrated into the platform, enabling organizations to assess their adherence to security frameworks and regulatory requirements. The solution works alongside other Datadog security products including Cloud SIEM, Workload Protection, and Application and API Protection. The platform is designed to integrate with Datadog's broader observability and monitoring ecosystem, allowing security teams to correlate security findings with infrastructure metrics, logs, and application performance data. It supports monitoring across major cloud providers and containerized environments.
Datadog Cloud Security FAQ
Common questions about Datadog Cloud Security including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Datadog Cloud Security is Cloud security platform with CSPM, CIEM, vulnerability mgmt, and compliance developed by Datadog. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with CSPM, Cloud Native, Cloud Security.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership