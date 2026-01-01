Datadog Cloud Security Logo

Datadog Cloud Security

Cloud security platform with CSPM, CIEM, vulnerability mgmt, and compliance

Cloud Security
Commercial
Datadog Cloud Security Description

Datadog Cloud Security is a cloud security platform that provides visibility and protection for cloud infrastructure and workloads. The product includes Cloud Security Posture Management (CSPM) capabilities for identifying misconfigurations and security risks across cloud environments. The platform offers Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) to manage and monitor permissions and access rights across cloud resources. It includes vulnerability management functionality to detect and prioritize security vulnerabilities in cloud infrastructure and applications. Compliance monitoring is integrated into the platform, enabling organizations to assess their adherence to security frameworks and regulatory requirements. The solution works alongside other Datadog security products including Cloud SIEM, Workload Protection, and Application and API Protection. The platform is designed to integrate with Datadog's broader observability and monitoring ecosystem, allowing security teams to correlate security findings with infrastructure metrics, logs, and application performance data. It supports monitoring across major cloud providers and containerized environments.

