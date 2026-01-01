Cyera Data Security Posture Management Logo

Cyera Data Security Posture Management

DSPM solution for discovering, classifying, and securing sensitive data

Cyera Data Security Posture Management (DSPM) is a platform that provides visibility into data across cloud, on-premises, and hybrid infrastructures. The solution discovers and maps data assets throughout an organization's environment to identify where critical and sensitive data resides. The platform uses intelligent algorithms and a proprietary LLM to automatically classify data with hundreds of auto-classifiers that can learn and tag data unique to specific organizations. The classification engine operates with 95% precision to identify and label data in discovered datastores with relevant data classes. Cyera DSPM analyzes metadata from identities, access controls, encryption status, backups, and data location to provide insights into data security posture. The platform helps organizations define and reduce their data attack surface by identifying potential data risks. The solution supports data discovery across multiple environments including cloud platforms, on-premises systems, and hybrid deployments. It provides context around data criticality and sensitivity to help security teams prioritize protection efforts. The platform includes capabilities for monitoring data access patterns, identifying misconfigurations, and detecting potential security gaps in data storage and handling practices.

Cyera Data Security Posture Management is DSPM solution for discovering, classifying, and securing sensitive data developed by Cyera. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Cloud Security, Data Classification.

