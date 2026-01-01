Borneo Agentic AI Logo

Borneo Agentic AI

Unified platform for data discovery, security, governance, privacy & compliance

Data Protection
Commercial
Borneo Agentic AI Description

Borneo Agentic AI is a data security platform that provides capabilities across the data lifecycle. The platform offers data discovery and classification for structured and unstructured data across databases, clouds, and SaaS applications using ML-based classifiers. The platform includes Data Security Posture Management (DSPM) for real-time visibility into data exposure, usage, and vulnerabilities. It provides Cloud Data Loss Prevention (DLP) to protect sensitive data from unauthorized access and exfiltration by monitoring data in motion, at rest, and in use. Additional modules include Data Detection and Response (DDR) for detecting and responding to data-centric threats, data governance for establishing and enforcing policies, and data privacy management for handling personal data and regulatory compliance. The platform supports compliance monitoring for regulations including HIPAA, GDPR, DPDP, CCPA, DPA, and PCI. The platform features an agentless architecture with built-in connectors for data infrastructure and SaaS applications. It provides coverage across multi-cloud environments including Amazon S3, OneDrive, and Google Drive. The system uses a modular API architecture designed to integrate with cloud infrastructure, SaaS APIs, and workflows.

Borneo Agentic AI is Unified platform for data discovery, security, governance, privacy & compliance developed by Borneo. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Security, Cloud Security, Compliance.

