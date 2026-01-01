CybSafe GUIDE
Behavioral science-based security awareness training with personalized interventions
CybSafe GUIDE
Behavioral science-based security awareness training with personalized interventions
CybSafe GUIDE Description
CybSafe GUIDE is a human risk management platform that delivers security awareness training using behavioral science and psychology principles. The platform provides personalized, just-in-time interventions including micro-learning, nudges, and prompts tailored to individual roles, behaviors, and risk levels. GUIDE delivers content across multiple channels including email, Slack, Teams, mobile, and browser to reach users in relevant moments. The platform uses SebDB, a behavioral ontology that links security behavior data to risk outcomes, to inform its interventions. The platform includes automated onboarding, delivery, reminders, and tracking capabilities to scale security awareness programs. GUIDE provides analytics to measure intervention effectiveness, identify users requiring additional support, and demonstrate risk reduction. The platform focuses on driving measurable behavior change rather than just awareness, with interventions designed to encourage actions such as reporting phishing, improving password practices, and following security processes. Organizations can track compliance, engagement metrics, and behavioral improvements through the platform's measurement capabilities.
CybSafe GUIDE FAQ
Common questions about CybSafe GUIDE including features, pricing, alternatives, and user reviews.
CybSafe GUIDE is Behavioral science-based security awareness training with personalized interventions developed by CybSafe Ltd.. It is a Human Risk solution designed to help security teams with Analytics, Automation, Behavioral Analysis.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership