Behavioral science-based security awareness training with personalized interventions

Human Risk
Commercial
CybSafe GUIDE Description

CybSafe GUIDE is a human risk management platform that delivers security awareness training using behavioral science and psychology principles. The platform provides personalized, just-in-time interventions including micro-learning, nudges, and prompts tailored to individual roles, behaviors, and risk levels. GUIDE delivers content across multiple channels including email, Slack, Teams, mobile, and browser to reach users in relevant moments. The platform uses SebDB, a behavioral ontology that links security behavior data to risk outcomes, to inform its interventions. The platform includes automated onboarding, delivery, reminders, and tracking capabilities to scale security awareness programs. GUIDE provides analytics to measure intervention effectiveness, identify users requiring additional support, and demonstrate risk reduction. The platform focuses on driving measurable behavior change rather than just awareness, with interventions designed to encourage actions such as reporting phishing, improving password practices, and following security processes. Organizations can track compliance, engagement metrics, and behavioral improvements through the platform's measurement capabilities.

CybSafe GUIDE is Behavioral science-based security awareness training with personalized interventions developed by CybSafe Ltd.. It is a Human Risk solution designed to help security teams with Analytics, Automation, Behavioral Analysis.

