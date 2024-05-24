Armis Centrix™
Armis Centrix™ Description
Armis Centrix is a cyber exposure management platform that provides visibility and security across IT, OT, IoT, and medical device environments. The platform monitors assets to identify real-time risks across the entire attack surface. The platform offers modular solutions including: - Asset Management and Security for comprehensive asset visibility - OT/IoT Security for industrial asset protection - Medical Device Security for healthcare environments - VIPR Pro (Vulnerability Prioritization and Remediation) for vulnerability management - Early Warning for threat detection The platform operates using agentless technology to discover and monitor connected devices without requiring software installation on endpoints. It provides continuous asset intelligence and risk insights across enterprise environments. Key capabilities include asset discovery, vulnerability identification, threat detection, and operational resilience monitoring. The platform consolidates information from multiple sources and provides query capabilities for asset analysis. It supports both IT and OT environments with the ability to discover previously unknown devices. The platform implements Gartner CTEM (Continuous Threat Exposure Management) program principles and provides automation of security workflows to reduce operational overhead for IT and security teams.
