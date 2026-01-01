Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL
Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL
Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL Description
Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL is a managed relational database service that provides MySQL database instances in the cloud. The service offers multiple MySQL versions including 8.0 and 5.7, with support for Basic, High-Availability, and Serverless deployment series. The platform handles database administration tasks including automated backups, monitoring, and maintenance operations. It provides compute and storage configurations ranging from basic 2C4G instances to larger deployments, with ESSD PL1 storage options. ApsaraDB RDS for MySQL includes a Serverless option that scales automatically based on workload demands, charging only for actual resource usage. The service supports multiple deployment architectures including Basic Series for development and testing, and High-Availability Series for production workloads. The database service operates across multiple geographic regions and integrates with Alibaba Cloud's infrastructure services. It provides console-based management interfaces for provisioning, configuration, and monitoring of database instances. Security features include encryption capabilities and access controls. The service offers different instance classes with varying CPU, memory, and storage specifications to accommodate different workload requirements. Performance optimization features are included to improve query execution and database operations.
Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL FAQ
Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL is Cloud-based managed MySQL database service with automated operations developed by Alibaba Cloud. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Backup, Cloud.
