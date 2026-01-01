Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL Logo

Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL

Cloud-based managed MySQL database service with automated operations

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL Description

Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL is a managed relational database service that provides MySQL database instances in the cloud. The service offers multiple MySQL versions including 8.0 and 5.7, with support for Basic, High-Availability, and Serverless deployment series. The platform handles database administration tasks including automated backups, monitoring, and maintenance operations. It provides compute and storage configurations ranging from basic 2C4G instances to larger deployments, with ESSD PL1 storage options. ApsaraDB RDS for MySQL includes a Serverless option that scales automatically based on workload demands, charging only for actual resource usage. The service supports multiple deployment architectures including Basic Series for development and testing, and High-Availability Series for production workloads. The database service operates across multiple geographic regions and integrates with Alibaba Cloud's infrastructure services. It provides console-based management interfaces for provisioning, configuration, and monitoring of database instances. Security features include encryption capabilities and access controls. The service offers different instance classes with varying CPU, memory, and storage specifications to accommodate different workload requirements. Performance optimization features are included to improve query execution and database operations.

Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL FAQ

Common questions about Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Alibaba Cloud ApsaraDB RDS for MySQL is Cloud-based managed MySQL database service with automated operations developed by Alibaba Cloud. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Backup, Cloud.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →