ThingsRecon Supply Chain Intelligence
ThingsRecon Supply Chain Intelligence
ThingsRecon Supply Chain Intelligence is a platform that discovers and maps an organization's extended digital ecosystem, including internet-facing assets, third-party connections, and supply chain relationships. The platform uses AI-driven intelligence to identify hidden connections between digital assets and measure what it calls "Digital Proximity" to critical assets. The platform addresses visibility gaps in attack surface management by discovering shadow IT, lost assets, and third-party digital connections that traditional vendor risk assessments may overlook. It provides continuous monitoring of internet-facing assets and their relationships to suppliers and partners. ThingsRecon identifies vulnerabilities in discovered digital assets and provides context around their proximity to critical systems. The platform includes risk prioritization capabilities based on cyber hygiene metrics and what it terms "Asset Connection Resilience." It aims to help organizations understand their Software Bill of Materials (SBOM) coverage and reduce overall attack surface by identifying potential entry points. The platform offers proximity-based scanning to assess which suppliers and third-party connections pose risk to the organization. It combines discovery capabilities with significance assessment to help security teams make informed decisions about remediation priorities.
