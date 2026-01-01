ThingsRecon Supply Chain Intelligence Logo

ThingsRecon Supply Chain Intelligence

Supply chain intelligence platform mapping digital ecosystems & proximity risks

Attack Surface
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

ThingsRecon Supply Chain Intelligence Description

ThingsRecon Supply Chain Intelligence is a platform that discovers and maps an organization's extended digital ecosystem, including internet-facing assets, third-party connections, and supply chain relationships. The platform uses AI-driven intelligence to identify hidden connections between digital assets and measure what it calls "Digital Proximity" to critical assets. The platform addresses visibility gaps in attack surface management by discovering shadow IT, lost assets, and third-party digital connections that traditional vendor risk assessments may overlook. It provides continuous monitoring of internet-facing assets and their relationships to suppliers and partners. ThingsRecon identifies vulnerabilities in discovered digital assets and provides context around their proximity to critical systems. The platform includes risk prioritization capabilities based on cyber hygiene metrics and what it terms "Asset Connection Resilience." It aims to help organizations understand their Software Bill of Materials (SBOM) coverage and reduce overall attack surface by identifying potential entry points. The platform offers proximity-based scanning to assess which suppliers and third-party connections pose risk to the organization. It combines discovery capabilities with significance assessment to help security teams make informed decisions about remediation priorities.

ThingsRecon Supply Chain Intelligence FAQ

Common questions about ThingsRecon Supply Chain Intelligence including features, pricing, alternatives, and user reviews.

ThingsRecon Supply Chain Intelligence is Supply chain intelligence platform mapping digital ecosystems & proximity risks developed by ThingsRecon. It is a Attack Surface solution designed to help security teams with AI Powered Security, Asset Discovery, Attack Surface Mapping.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →