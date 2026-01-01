Tata Communications Vayu Cloud
Tata Communications Vayu Cloud Description
Tata Communications Vayu Cloud is a cloud platform that provides an integrated ecosystem connecting cloud infrastructure, edge computing, data analytics, AI capabilities, security, and networking services. The platform offers enterprise cloud solutions for private and hybrid cloud deployments, edge computing capabilities for real-time application processing, GPU-powered AI cloud infrastructure for model training and deployment, and a data platform for managing and analyzing big data across cloud and edge environments. The platform includes a unified management interface for orchestrating and provisioning resources across the ecosystem. It provides industry-specific compliance support including RBI, IRDAI, SEBI, and MeitY guidelines. The solution offers workload orchestration with AI-driven insights and automated efficiencies. Vayu Cloud manages storage across multi-cloud environments and supports deployment of applications at scale through its multi-access edge platform. The platform integrates data, security, and connectivity components within a single ecosystem, designed to eliminate operational silos in enterprise environments. The solution targets enterprises requiring high-performance cloud infrastructure with industry-specific compliance requirements and operational resilience for digital transformation initiatives.
