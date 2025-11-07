ManageEngine ADAudit Plus
Active Directory auditing and reporting solution that monitors AD changes
ManageEngine ADAudit Plus
Active Directory auditing and reporting solution that monitors AD changes
ManageEngine ADAudit Plus Description
ManageEngine ADAudit Plus is an Active Directory auditing and reporting solution designed to help organizations monitor and secure their Active Directory environments. The tool provides comprehensive auditing capabilities for Active Directory changes, user activities, and security events. It enables IT administrators to track and report on modifications to user accounts, group memberships, permissions, and other critical AD components. ADAudit Plus offers real-time alerting for suspicious activities and security events in Active Directory, helping organizations detect potential security threats and compliance violations. The solution includes pre-built reports for various compliance requirements including SOX, HIPAA, PCI DSS, GDPR, and other regulatory standards. Key features include: - Active Directory change monitoring and auditing - User logon/logoff tracking and session monitoring - Group Policy Object (GPO) change monitoring - File server auditing capabilities - Security event log management - Compliance reporting for various regulatory standards - Real-time alerts for suspicious activities As part of ManageEngine's broader IT management portfolio, ADAudit Plus integrates with other ManageEngine solutions for comprehensive IT security and management capabilities.
FEATURED
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to accelerate sales and compliance
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Security platform that provides protection, monitoring and governance for enterprise generative AI applications and LLMs against various threats including prompt injection and data poisoning.
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
Fabric Platform is a cybersecurity reporting solution that automates and standardizes report generation, offering a private-cloud platform, open-source tools, and community-supported templates.
A weekly newsletter providing cybersecurity leadership insights, industry updates, and strategic guidance for security professionals advancing to management positions.