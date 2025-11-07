ManageEngine ADAudit Plus Logo

ManageEngine ADAudit Plus is an Active Directory auditing and reporting solution designed to help organizations monitor and secure their Active Directory environments. The tool provides comprehensive auditing capabilities for Active Directory changes, user activities, and security events. It enables IT administrators to track and report on modifications to user accounts, group memberships, permissions, and other critical AD components. ADAudit Plus offers real-time alerting for suspicious activities and security events in Active Directory, helping organizations detect potential security threats and compliance violations. The solution includes pre-built reports for various compliance requirements including SOX, HIPAA, PCI DSS, GDPR, and other regulatory standards. Key features include: - Active Directory change monitoring and auditing - User logon/logoff tracking and session monitoring - Group Policy Object (GPO) change monitoring - File server auditing capabilities - Security event log management - Compliance reporting for various regulatory standards - Real-time alerts for suspicious activities As part of ManageEngine's broader IT management portfolio, ADAudit Plus integrates with other ManageEngine solutions for comprehensive IT security and management capabilities.

