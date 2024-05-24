Grafana Alerting
Alerting system for metrics and logs across multiple data sources in Grafana
Grafana Alerting
Alerting system for metrics and logs across multiple data sources in Grafana
Grafana Alerting Description
Grafana Alerting is an alerting system that enables users to create and manage alerts on metrics and logs from multiple data sources within a consolidated interface. The system is built on the Prometheus alerting model and provides capabilities for alert creation, routing, and notification management. The platform allows users to create queries and expressions from multiple data sources regardless of where data is stored. Alert instances are matched to notification policies and silences using labels, which can also be used to group alerts by severity. Notification policies define rules for where, when, and how alerts are routed, with a tree structure where each policy can match specific alert labels. Contact points define how notifications are delivered when alerts fire. The system supports routing to various ChatOps and incident management tools. Users can build alerts alongside telemetry and incident management tools within Grafana Cloud. The platform includes features for dynamic routing, grouping, and silencing of alerts. It provides integration with SLOs and anomaly detection for identifying potential issues. The system supports opinionated alerts from integrations, forecasts, outliers, synthetics, and service level objectives. Grafana Alerting is designed for scalability and includes enterprise-grade capabilities for managing alerts at scale. Users can configure alerts, add, edit, and manage both Grafana and Prometheus-style alerts from a single interface.
Grafana Alerting FAQ
Common questions about Grafana Alerting including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Grafana Alerting is Alerting system for metrics and logs across multiple data sources in Grafana developed by Grafana Labs. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Alerting, Monitoring, Observability.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox