FireMon Firewall Policy Management
FireMon Firewall Policy Management
FireMon Firewall Policy Management Description
FireMon Firewall Policy Management is a network security platform that provides visibility and control over firewall policies across hybrid and multi-cloud environments. The platform automates firewall rule creation, modification, and decertification processes while monitoring configurations for compliance and security risks. The solution integrates vulnerability data with policy analysis to identify exploitable access paths and shadow rules. It continuously checks firewall configurations against regulatory frameworks including PCI-DSS, HIPAA, NERC CIP, and SOX, as well as internal security standards. The platform generates audit-ready compliance reports and provides real-time visibility into policy violations. FireMon supports multi-vendor firewall environments and provides centralized management across on-premises, Azure, AWS, and Zscaler deployments. The platform includes automated change management workflows with built-in risk analysis for policy modifications. It detects overly permissive rules, redundant access paths, and policy sprawl to help organizations maintain security posture. The solution offers network discovery capabilities, firewall cleanup tools, and continuous monitoring of configuration changes. It provides dashboards for tracking enterprise risk scores, device compliance trends, and control failures. The platform aims to reduce manual compliance preparation time and accelerate policy change deployment while minimizing security gaps.
