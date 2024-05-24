Evidian Orbion Access & Governance
Evidian Orbion Access & Governance
Evidian Orbion Access & Governance Description
Evidian Orbion Access & Governance is a cloud-based Identity as a Service (IDaaS) platform that combines identity and access management with governance capabilities. The solution provides a centralized interface for managing user identities, access rights, and application provisioning. The platform supports single sign-on (SSO) for cloud, on-premises, and mobile applications using identity federation standards. It can function as an identity provider, service provider, or IdP proxy to enable secure access across different environments. Multi-factor authentication (MFA) is included with adaptive capabilities based on context. Access management features include role-based and organization-based security policies, self-enrollment and account activation, and integration with Active Directory domains. The solution includes pre-configured applications that can be deployed with minimal technical configuration. Governance capabilities include user lifecycle management, business-oriented workflow processes, and recertification campaigns. The platform provides auditing and monitoring functions to track access and compliance. Administrators can manage provisioning, access policies, and user accounts from a single interface. The solution supports API protection and includes features for managing access across hybrid environments. It is delivered as a Software as a Service (SaaS) offering.
