Evidian Identity Governance and Administration
IGA solution for managing user identities, access rights, and compliance
Evidian Identity Governance and Administration
IGA solution for managing user identities, access rights, and compliance
Evidian Identity Governance and Administration Description
Evidian Identity Governance and Administration is an IGA solution that manages user identities, access rights, and authorization across enterprise applications. The product centralizes identity data from multiple sources to provide a unified view of user identities. The solution implements Extended Role Based Access Control (Extended RBAC) for entitlement assignment. It includes access certification capabilities for reviewing user entitlements according to the least privilege principle. The product supports user lifecycle management from onboarding through offboarding. The platform includes identity synchronization for multi-directory environments. It provides self-service capabilities for users to request access to applications. The solution includes workflow automation for access request approvals and provisioning. The product features accreditation verification to ensure users have required training, certifications, or charter signatures before granting access. It monitors accreditation validity over time and can automatically revoke access when accreditations expire. The solution generates compliance reports for audits and regulatory requirements including GDPR. It provides visibility into user access patterns to identify undue access rights and support insider threat mitigation. The platform integrates with cloud applications and supports just-in-time user provisioning.
Evidian Identity Governance and Administration FAQ
Common questions about Evidian Identity Governance and Administration including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Evidian Identity Governance and Administration is IGA solution for managing user identities, access rights, and compliance developed by Evidian. It is a IAM solution designed to help security teams with RBAC.