CloudMatos Application Security Posture Management
ASPM tool for SMBs with threat detection, risk prioritization & compliance
CloudMatos Application Security Posture Management Description
CloudMatos Application Security Posture Management (ASPM) is a cloud application security tool designed for small and medium-sized businesses. The platform provides visibility and protection across AWS, Azure, and GCP cloud environments. The tool aggregates and deduplicates security data from multiple sources to provide a unified view of application security posture. It identifies vulnerabilities across cloud applications and workloads in real time, ranks them by severity, and enables automated remediation actions. The platform includes Static Application Security Testing (SAST) for analyzing source code, Dynamic Application Security Testing (DAST) for testing running applications, Software Composition Analysis (SCA) for third-party component assessment, and vulnerability scanning capabilities. It performs continuous security assessments and monitors cloud workloads for threats. The ASPM tool offers compliance automation with checks for regulatory standards. It integrates development, security, and operations workflows to manage application security throughout the software lifecycle. The platform provides dashboards for tracking security metrics and generates actionable insights for risk management. CloudMatos ASPM operates with an AI-powered detection engine and supports multi-cloud environments. The tool is positioned as a cost-effective solution for SMBs requiring scalable application security management.
CloudMatos Application Security Posture Management FAQ
Common questions about CloudMatos Application Security Posture Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
