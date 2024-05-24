AppOmni SaaS Security Solutions
SaaS security platform for posture mgmt, threat detection & access control
AppOmni SaaS Security Solutions
SaaS security platform for posture mgmt, threat detection & access control
AppOmni SaaS Security Solutions Description
AppOmni is a SaaS security platform that provides visibility and control across enterprise SaaS applications. The platform addresses security requirements including Zero Trust implementation, continuous compliance monitoring, threat detection, and SaaS risk management. The solution offers SaaS and AI discovery capabilities to identify the complete SaaS estate and uncover blind spots. It monitors security posture and permissions across applications to manage configurations and reduce risk from drift. The platform provides identity access control features to visualize and enforce least-privilege access across users. AppOmni includes threat and anomaly detection that correlates SaaS events to identify security threats. It manages third-party risks by identifying risky SaaS-to-SaaS and OAuth application connections. The platform automates compliance processes with real-time reporting mapped to regulatory frameworks. The solution supports multiple enterprise SaaS applications including Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow, Workday, and Google Workspace. It provides security capabilities for AI applications, treating AI as both a user that requires governance and an application that requires security controls. AppOmni delivers continuous monitoring of SaaS configurations, user behavior analytics, and policy enforcement capabilities to maintain security across the SaaS ecosystem.
AppOmni SaaS Security Solutions FAQ
Common questions about AppOmni SaaS Security Solutions including features, pricing, alternatives, and user reviews.
AppOmni SaaS Security Solutions is SaaS security platform for posture mgmt, threat detection & access control developed by AppOmni. It is a Cloud Security solution designed to help security teams protect their infrastructure.