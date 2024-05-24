AquilaX
An application security platform that combines multiple security scanners including SAST, SCA, container security, and compliance reporting with CI/CD integration capabilities.
AquilaX Description
AquilaX is a comprehensive application security scanning platform that integrates multiple security scanning capabilities: The platform includes compliance reporting functionality for standards like ISO 27001, SOC2, GDPR, and NIST frameworks. It provides scanning capabilities across several key areas: - Static Application Security Testing (SAST) for first-party code analysis - Software Composition Analysis (SCA) for open source dependency scanning - Secret and PII detection in code - Container and infrastructure-as-code (IaC) security scanning - API security scanning through OpenAPI/Swagger analysis - Malware detection in code and dependencies - AI-generated code security analysis The tool offers integration with common development platforms and workflows: - Support for multiple programming languages including Java, Python, JavaScript, Go, C/C++ - CI/CD pipeline integration - IDE plugins - CLI interface - Integration with GitHub, GitLab, and Bitbucket - JIRA integration for issue tracking Additional features include: - On-premises deployment options - SBOM generation - SARIF format output - False positive reduction through machine learning - Compliance reporting and documentation
AquilaX FAQ
Common questions about AquilaX including features, pricing, alternatives, and user reviews.
