Privileged Access Management (PAM) Description
BeyondTrust Privileged Access Management is a solution designed to manage and secure privileged accounts and access within enterprise environments. The product addresses the security challenges associated with elevated permissions and administrative credentials across IT infrastructure. The solution provides capabilities for controlling, monitoring, and auditing privileged access to critical systems and resources. It manages privileged accounts, credentials, and sessions to reduce the risk of unauthorized access and potential security breaches. The platform is designed to help organizations implement least privilege principles by controlling who has access to sensitive systems and what actions they can perform. It provides visibility into privileged user activities and maintains audit trails for compliance and security monitoring purposes. BeyondTrust's PAM solution addresses various privileged access scenarios including administrative access to servers, databases, network devices, and other critical infrastructure components. The product aims to reduce attack surfaces by limiting and controlling privileged access across hybrid and multi-platform environments.
