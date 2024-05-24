NowSecure Business-Critical Apps
Mobile app security testing platform for business-critical applications
NowSecure Business-Critical Apps
Mobile app security testing platform for business-critical applications
NowSecure Business-Critical Apps Description
NowSecure Business-Critical Apps is a mobile application security testing platform that analyzes mobile apps for data security and privacy risks. The platform performs test scans of mobile applications to identify vulnerabilities and security issues that may put organizations at risk. The product focuses on evaluating business-critical mobile applications to uncover security weaknesses, data leakage risks, and privacy concerns. It provides organizations with visibility into what mobile apps are doing behind the scenes, including data handling practices and potential security exposures. NowSecure Business-Critical Apps is designed to help security teams assess mobile app risk and develop mobile application security programs. The platform supports both Android and iOS mobile applications, enabling comprehensive mobile app security testing across different mobile platforms. The solution aims to help organizations identify security gaps in their mobile app portfolio and provides guidance for mobile app risk management. It offers capabilities for scanning and analyzing mobile applications to detect security vulnerabilities, privacy issues, and compliance concerns that could impact organizational security posture.
NowSecure Business-Critical Apps FAQ
Common questions about NowSecure Business-Critical Apps including features, pricing, alternatives, and user reviews.
NowSecure Business-Critical Apps is Mobile app security testing platform for business-critical applications developed by NowSecure. It is a Application Security solution designed to help security teams with App Security, Android Security, IOS.