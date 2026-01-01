ITrust Cybersécurité Logo

ITrust Cybersécurité

French MSSP offering managed SOC, EDR, SIEM/XDR, vuln scanning & consulting

Services
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

ITrust Cybersécurité Description

ITrust is a French cybersecurity company established in 2007, operating as part of the Iliad Group. The company provides managed security services and develops cybersecurity solutions that are labeled, developed, and hosted in France. The company offers managed security operations center (SOC) services with 24/7 monitoring, detection, and incident response capabilities. Their EDR managed service provides real-time supervision, threat detection, analysis, and remediation. ITrust operates a CSIRT/CERT for crisis management and investigation. ITrust develops two proprietary software solutions: IKare, an automated vulnerability scanner for continuous detection and monitoring of security vulnerabilities across information systems, and Reveelium, a SIEM/XDR/UBA/SOAR platform that uses AI and LLM for threat detection and collaborative threat management. Additional services include cybersecurity audits (intrusive, non-intrusive, code, configuration), phishing campaigns and security awareness training, dark web monitoring, cyber threat intelligence (CTI) collection, and compliance consulting for regulations including RGPD, ISO 27001, ISO 27002, DORA, NIS2, and HDS. The company provides governance support through risk analysis, policy documentation (PSSI, PCA, PRA), and cybersecurity maturity assessments. ITrust serves over 1300 clients across various sectors including government, healthcare, finance, and education.

ITrust Cybersécurité FAQ

Common questions about ITrust Cybersécurité including features, pricing, alternatives, and user reviews.

ITrust Cybersécurité is French MSSP offering managed SOC, EDR, SIEM/XDR, vuln scanning & consulting developed by ITrust. It is a Services solution designed to help security teams with Compliance, Dark Web Monitoring, EDR.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →