ITrust Cybersécurité
French MSSP offering managed SOC, EDR, SIEM/XDR, vuln scanning & consulting
ITrust Cybersécurité
French MSSP offering managed SOC, EDR, SIEM/XDR, vuln scanning & consulting
ITrust Cybersécurité Description
ITrust is a French cybersecurity company established in 2007, operating as part of the Iliad Group. The company provides managed security services and develops cybersecurity solutions that are labeled, developed, and hosted in France. The company offers managed security operations center (SOC) services with 24/7 monitoring, detection, and incident response capabilities. Their EDR managed service provides real-time supervision, threat detection, analysis, and remediation. ITrust operates a CSIRT/CERT for crisis management and investigation. ITrust develops two proprietary software solutions: IKare, an automated vulnerability scanner for continuous detection and monitoring of security vulnerabilities across information systems, and Reveelium, a SIEM/XDR/UBA/SOAR platform that uses AI and LLM for threat detection and collaborative threat management. Additional services include cybersecurity audits (intrusive, non-intrusive, code, configuration), phishing campaigns and security awareness training, dark web monitoring, cyber threat intelligence (CTI) collection, and compliance consulting for regulations including RGPD, ISO 27001, ISO 27002, DORA, NIS2, and HDS. The company provides governance support through risk analysis, policy documentation (PSSI, PCA, PRA), and cybersecurity maturity assessments. ITrust serves over 1300 clients across various sectors including government, healthcare, finance, and education.
ITrust Cybersécurité FAQ
Common questions about ITrust Cybersécurité including features, pricing, alternatives, and user reviews.
ITrust Cybersécurité is French MSSP offering managed SOC, EDR, SIEM/XDR, vuln scanning & consulting developed by ITrust. It is a Services solution designed to help security teams with Compliance, Dark Web Monitoring, EDR.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership