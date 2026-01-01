Invicti ASPM Logo

Invicti ASPM is an Application Security Posture Management platform that consolidates vulnerability data from multiple Application Security Testing (AST) tools into a unified view. The platform addresses fragmentation and noise from disparate security scanners by deduplicating and normalizing CVEs across different tools. The platform provides hierarchical project organization by business unit, product, or project with automated risk profiling. It includes an SBOM locator that enables searching for vulnerable components and identifying impacted applications. Vulnerability triage capabilities include consolidation across tools, suppression rules to reduce noise, and automated deduplication. Remediation workflows integrate with issue tracking and collaboration tools, enabling direct assignment of findings to development teams. The platform includes fix rescanning functionality that automatically verifies remediation efforts. Role-based access controls ensure appropriate visibility of vulnerabilities across teams. Developer support features include personalized training based on introduced vulnerabilities, a remediation and learning hub for building internal knowledge bases, and security scoring at developer and team levels. The platform integrates with e-learning platforms to create customized training programs based on vulnerability patterns. The platform offers over 110 integrations with ALM, SSO, CI/CD, WAF, and issue tracking systems. It provides security posture scoring, KPI tracking, and analytics for measuring remediation metrics and secure coding progress.

