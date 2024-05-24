Loading...
Managed container security with network IDS and log management for containers
Fortra Managed Container Security Solutions provides network intrusion detection and log management capabilities designed for containerized environments. The solution monitors container workloads across AWS, Azure, hybrid, and on-premises deployments. The platform analyzes network traffic signatures in real-time to detect cyberattacks targeting containerized environments. It collects, aggregates, and searches container application logs to provide visibility into container activity for security monitoring and compliance purposes. The solution includes container topology visualization that displays compromised containers and their relationships within the infrastructure. It analyzes host network traffic and communications between containers to identify security threats. The platform generates real-time alerts when active exploits are detected in the container ecosystem. The product supports multiple container platforms including Docker, Docker Swarm, Kubernetes, AWS Fargate, Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Elastic Beanstalk, and CoreOS. It operates across cloud providers such as AWS, Azure, and Google Cloud Platform, as well as on-premises environments. The Incident Console provides visualization of potential compromises across containers and hosts, displays relevant metadata, and offers recommended remediation steps. The solution includes an Incident API for integration with existing security tools and workflows. The platform is offered as part of Fortra XDR and Fortra's Alert Logic MDR managed services.
