Codified Security Platform Description
Codified Security Platform is a mobile application security testing solution that performs automated security analysis on Android and iOS applications. The platform accepts application file uploads in APK or IPA formats and conducts static and dynamic analysis to identify security vulnerabilities. The platform uses static code analysis and machine learning to scan mobile applications for security risks. It supports applications written in Objective-C, Swift, and Java programming languages. Users can upload their application files directly to the platform for automated testing. The system generates security reports that detail identified vulnerabilities and provides recommended actions for remediation. The platform includes configurable compliance rules that allow organizations to set their own security standards and create custom static analysis engine rules. Testing capabilities include third-party library analysis for both Android and iOS applications. The platform integrates with development and delivery cycles to provide continuous security testing throughout the software development lifecycle. Account management features support consolidated oversight of multiple applications and testing activities. The platform is designed for organizations that need to assess mobile application security and maintain regulatory compliance standards.
