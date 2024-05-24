Coalition Active Risk Platform
Coalition Active Risk Platform
Coalition Active Risk Platform Description
Coalition Active Risk Platform is a digital risk protection solution that monitors cyber exposures and provides vulnerability alerts. The platform scans 4.5 billion IP addresses monthly to identify security risks across organizational assets. The system performs active monitoring of external attack surfaces and generates personalized alerts when vulnerabilities are detected. Alerts include actionable recommendations for remediation. The platform provides 24/7 access to security experts who assist with vulnerability remediation. The solution is powered by the Coalition Data Platform, which combines public web scans of billions of devices, dark web signal intelligence, and real-time claims and incident response data. The platform uses machine learning and AI analytics to process and analyze data in near real-time. The platform creates personalized risk profiles for each organization to identify fast-moving risks and prioritize issues requiring immediate action. The service is primarily offered to cyber insurance policyholders, with a free version called Coalition Control available for organizational risk assessment. The platform monitors for specific vulnerabilities including Microsoft RDP exposures and other common attack vectors. Organizations receive security checklists and can access the platform through a web-based interface.
