BARR CMMC Consulting Description
BARR CMMC Consulting provides consulting services to help organizations achieve Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) compliance for Department of Defense (DoD) contracting. The service guides defense contractors and subcontractors through the CMMC compliance process to meet DoD cybersecurity standards for handling Federal Contract Information (FCI) and Controlled Unclassified Information (CUI). The consulting service follows a four-stage approach: CMMC Architecture & Business Process Mapping to assess business processes and data flows; CMMC Gap Analysis to identify gaps against NIST SP 800-171 baseline (Level 2) or Level 1 requirements; CMMC Implementation Support to implement required controls with security architecture and engineering support; and CMMC Sustainment providing ongoing virtual CISO services for continuous compliance maintenance. BARR Advisory offers consulting across all three CMMC levels, from Level 1 (15 security requirements from FAR clause 52.204-21) to Level 2 (110 security requirements from NIST SP 800-171) to Level 3 (24 requirements from NIST SP 800-172). The service includes readiness assessments, remediation planning, and preparation for official CMMC audits by Certified Third-Party Assessor Organizations (C3PAO). The consulting team has experience with cybersecurity frameworks including NIST, FedRAMP, DFARS, HITRUST, PCI-DSS, ISO, SOC, and StateRAMP. Services include the BARR CMMC Readiness Toolkit with templates, resources, and best practices.
