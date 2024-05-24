Aviatrix Zero Trust for Workloads
Aviatrix Zero Trust for Workloads
Aviatrix Zero Trust for Workloads Description
Aviatrix Zero Trust for Workloads provides runtime zero trust enforcement for cloud-native workloads including virtual machines, containers, Kubernetes, and serverless functions. The product operates as part of the Aviatrix Cloud Native Security Fabric (CNSF) to secure workload-to-workload, workload-to-internet, and workload-to-data communications across multicloud environments. The solution implements inline security controls without requiring network redesign or application modifications. It provides distributed cloud firewall capabilities with real-time inspection of traffic flows, applying domain-based and geo-based filtering to control egress traffic. The platform enforces identity-aware policies for east-west segmentation between workloads and data tiers, using SmartGroups to dynamically map metadata, tags, and namespaces for least-privilege communication. The product delivers microsegmentation capabilities to isolate workloads by trust zone, region, or namespace, with policies that follow workload identity and cloud metadata rather than IP addresses. It encrypts all cloud workload traffic at line-rate speeds without requiring hardware or agents. The solution provides continuous visibility and telemetry through CoPilot for compliance validation and audit evidence. Aviatrix Zero Trust for Workloads supports AWS, Azure, GCP, and OCI environments from a single control plane, enabling consistent policy enforcement, logging, and compliance visibility across multicloud deployments.
Aviatrix Zero Trust for Workloads FAQ
