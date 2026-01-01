Sysdig Cloud-native application protection platform (CNAPP)
Sysdig Cloud-native application protection platform (CNAPP)
Sysdig Cloud-native application protection platform (CNAPP) Description
Sysdig Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) is a unified cloud security solution that provides visibility and protection across the entire application lifecycle. The platform uses runtime insights to identify and prioritize active risks in cloud environments. The platform includes cloud security posture management (CSPM) for identifying and mitigating cloud risks across multicloud environments, vulnerability management capabilities for prioritizing critical risks, cloud workload protection for server workloads, and cloud detection and response for stopping advanced attacks. Sysdig employs multilayered threat detection that combines machine learning, drift control, and open-source Falco rules to detect threats in seconds. The platform provides visibility across Linux and Windows servers, containers and Kubernetes, cloud logs and trails, and serverless functions. The Cloud Attack Graph feature automatically correlates assets, activity, and risks across domains to uncover hidden attack paths and accelerate incident detection and response. The platform includes Sysdig Sage, an AI analyst that uses autonomous agents architecture with multistep reasoning and contextual awareness to accelerate resolution of cloud attacks. The platform aims to reduce time to detect threats, accelerate forensic investigations, and provide continuous visibility into cloud estates to help security teams prioritize risks based on what is actively in use at runtime.
