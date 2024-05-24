CybersecTools API access is now live!Learn More
Optimal IdM LDAP Proxy Firewall Logo

Optimal IdM LDAP Proxy Firewall

by Optimal IdM

LDAP proxy firewall for securing Active Directory and LDAP directories

IAM Commercial
On-Premises|SMB, Mid-Market, Enterprise
Active DirectoryProxyAuthenticationNtlm
Optimal IdM LDAP Proxy Firewall Description

Optimal IdM LDAP Proxy Firewall is a Virtual Identity Server (VIS) deployment that acts as a security barrier between client applications and LDAP directories such as Active Directory. The product intercepts application connections and proxies requests to backend directories, preventing direct access to sensitive identity data. The solution provides application-specific views that limit what data applications can access, enforcing the principle of least privilege. It transforms inefficient LDAP queries in real-time to improve performance and blocks potentially harmful queries that could cause denial of service attacks. The proxy firewall includes auditing capabilities that track all directory access, modifications, and searches. It logs authentication events, data changes, and administrative actions for compliance and security monitoring purposes. VIS supports multiple authentication methods including Kerberos, NTLM, and Negotiate. The product can aggregate data from multiple Active Directory forests without requiring forest trusts, enabling multi-forest deployments. The Schema Manager component allows applications to be deployed without extending the Active Directory schema. The proxy provides connection pooling and automatic failover mechanisms to improve reliability and performance. Caching options are available to reduce load on backend directories. The product is FIPS compliant and supports deployment in government networks.

Optimal IdM LDAP Proxy Firewall FAQ

Common questions about Optimal IdM LDAP Proxy Firewall including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Optimal IdM LDAP Proxy Firewall is LDAP proxy firewall for securing Active Directory and LDAP directories developed by Optimal IdM. It is a IAM solution designed to help security teams with Active Directory, Proxy, Authentication.

