Aviatrix Workload Threat Visibility
Transforms NAT gateways into security sensors for cross-cloud egress visibility
Aviatrix Workload Threat Visibility Description
Aviatrix Workload Threat Visibility transforms Aviatrix NAT Gateways into security sensors that provide unified visibility into workload egress traffic across multiple cloud environments including AWS, Azure, GCP, and OCI. The solution normalizes egress telemetry from different cloud providers into a single view, enabling security teams to identify malicious, foreign, or non-compliant outbound connections. The product operates without requiring agents, sensors, or changes to existing network architecture. It replaces native cloud NAT gateways while maintaining the same translation functionality and adding security intelligence capabilities. The solution leverages VPC/VNET flow logs to analyze outbound traffic patterns. The dashboard provides domain-level threat intelligence and geographic context for egress traffic, helping teams identify connections to malicious domains, foreign regions, and unknown endpoints. This visibility supports compliance requirements for frameworks including DORA, NIS2, and PCI DSS 4.0 by providing runtime evidence of egress control and data flow monitoring. The solution consolidates multiple per-cloud NAT and logging tools into a distributed platform, reducing operational complexity. It provides the foundation for implementing zero trust enforcement and granular egress control policies. The product is available through AWS and Azure marketplaces with a subscription model starting at $300 per month for up to 50 VPCs/VNETs.
Aviatrix Workload Threat Visibility FAQ
