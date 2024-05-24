1touch.io Kontxtual™
1touch.io Kontxtual™ Description
1touch.io Kontxtual is a data intelligence platform that provides visibility and control across enterprise data estates including cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments. The platform performs continuous discovery and scanning with 98.6% validated accuracy to map sensitive data locations. The system creates contextual records for each sensitive data element by combining classification with lineage, usage, access patterns, and risk signals. It builds a multidimensional data graph that maps relationships between data, identities, data flows, policies, and risk factors to provide connected intelligence. Kontxtual implements segment-of-one control for granular governance at the record, workload, user, or business unit level. The platform includes an orchestration framework that integrates with existing security and governance tools to automate policy enforcement and risk response. The platform supports compliance requirements for GDPR, HIPAA, PCI, and other regulatory frameworks through automated controls. It provides audit-ready logs and maintains real-time visibility without relying on static snapshots. Kontxtual scales across petabytes and billions of records while maintaining performance. The platform aims to support AI governance by continuously enriching and classifying data for analytics and automation use cases.
