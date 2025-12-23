Varonis AI-Native Email Security Logo

Varonis AI-Native Email Security

DSPM solution for data discovery, classification, remediation, and threat detection

Data Protection
Commercial
Varonis AI-Native Email Security Description

Varonis Data Security Posture Management (DSPM) is a cloud-native platform that discovers, maps, monitors, and protects data across file storage, SaaS applications, email, IaaS, and databases. The platform provides automated data discovery and classification capabilities tested in multi-petabyte environments. The solution includes access intelligence that tracks entitlements, group memberships, sharing links, and permissions to provide visibility into who has access to sensitive data. It offers automated remediation capabilities to remove excessive permissions, fix misconfigurations, and apply labels for DLP policy enforcement. The platform features data detection and response (DDR) functionality with a forensic audit trail of data access activity, permissions changes, link sharing, email send/receive events, and authentication events. It builds behavior baselines for users and responds to threats in real-time. Varonis DSPM includes compliance management capabilities for frameworks such as HIPAA, GDPR, CCPA, NIST, and ITAR, with out-of-the-box classifiers, policies, activity auditing, and reporting. The platform integrates with Microsoft Purview for label application and DLP enforcement. The solution provides coverage across Microsoft 365, AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, Box, and other cloud platforms. It includes 24x7x365 managed detection and response (MDDR) coverage options.

Varonis AI-Native Email Security FAQ

Common questions about Varonis AI-Native Email Security including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Varonis AI-Native Email Security is DSPM solution for data discovery, classification, remediation, and threat detection developed by Varonis. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Behavioral Analysis, Cloud Security.

